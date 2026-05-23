みなさんは、大音量のイヤホン・ヘッドホン利用で内耳の細胞が傷つき、高音が聞こえにくくなる「スマホ難聴（イヤホン難聴）」を知っていますか。マーケティング・リサーチ会社の株式会社クロス・マーケティング（東京都新宿区）が実施した「耳に関する調査（2026年）」によると、スマホ難聴（イヤホン難聴）の認知率は、イヤホン・ヘッドホンの使用頻度が高い若年層ほど低い傾向にあることがわかりました。【調査結果】「スマホ難