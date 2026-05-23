旅行専門の出版社「旅行人」（東京都練馬区）は5月19日、出版、販売活動を終了したと発表しました。同社代表で作家の蔵前仁一さん（70）はまいどなニュースの取材に対し、「会社を平穏に閉じられ、やり切った気持ち。今後は旅を楽しみたい」と話しました。【写真】「バックパッカーのバイブル」とも呼ばれた「ゴーゴー」シリーズ「バックパッカーの教祖」として人気に蔵前さんは1980年代、アジア各国を旅した記録「ゴーゴー・