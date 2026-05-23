All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：石原さとみ／45票2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。琴やピアノ、テニスを趣味・特技とする多才な一面を持っています。デビュー以来、ドラマ