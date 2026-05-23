ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、6月5日（金）から、『スター・ウォーズ』のデザインを取り入れた「GELATO PIQUE／STAR WARS Collection」を、全国の店舗などで発売。それに先駆け、公式オンラインストアや公式アプリでは、5月22日（金）より、先行予約を開始する。【写真】赤ちゃんがヨーダやダース・ベイダーに!?キュートなコレクション一覧■ファミリーで楽しめるサイズ展開今回ファミリーで