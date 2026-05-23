【女子旅プレス＝2026/05/23】ハワイ島のリゾートホテル「マウナ ケア ビーチ ホテル」が、約2.4億ドルを投じた過去最大規模のリニューアルを実施。全252室の客室改装に加え、広大なスパやインフィニティプールを新設するなど、伝統と最新鋭の設備が融合したラグジュアリーリゾートとして再出発を果たした。【写真】大規模リニューアルした「マウナ ケア ビーチ ホテル」◆ハワイ島「マウナ ケア ビーチ ホテル」史上最大規模のリ