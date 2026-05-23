米主要企業決算 （）は予想1株利益、単位:ドル 27日（水） セールスフォース（3.13） ＨＰ（0.71） 28日（木） コストコ（4.91） デル（2.98） ダラー・ツリー（1.55） ベスト・バイ（1.22） コールズ（-0.20） ※予定は変更になる場合があります