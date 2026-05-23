近代日本が誇る文豪・夏目漱石（1867〜1916年）。イギリスに留学し、東京帝国大学の講師も務めたインテリ作家の漱石は、当時の日本で流行していた厭世・煩悶・虚無などの人間の暗部をあるがままに描く自然主義文学に対して批判的な立場を取っていた。【写真を見る】「駄作」と評価を下げられた「夏目漱石の作品」とはしかし、帝大講師の職をなげうって執筆した勝負作『虞美人草』が不評と見るや、漱石は一転して、それまで批判