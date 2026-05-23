昨季限りで横浜FCのコーチを退任した中村俊輔氏は4月中旬、選手として国際Aマッチ98試合に出場した日本代表のコーチに就任し、森保ジャパン首脳陣の一員として自身3度目のW杯に挑むことが決まった。森保一監督は任命後、託そうと考えている役割として「PK担当」と公言していたが、実は直接的には「PK担当とは言われていないんです」と中村コーチ。名波浩コーチが指揮する攻撃面や、自身が得意としたセットプレーにも積極的に関