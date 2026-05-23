◆■B3参戦から5年、長崎がたどり着いた初のファイナル 5月22日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」長崎ヴェルカvs琉球ゴールデンキングスの前日記者会見と公開練習が開催された。長崎の馬場雄大は「すごくワクワクした気持ち」と、頂上決戦を前に高揚感をにじませた。 2021－22シーズンのB3参戦から、わずか5年でB1ファイナルの舞台にたどり着いた長崎。今シ&