ラルフ ローレン コーポレーション（Ralph Lauren Corporationn）が、2026年3月期の通期連結業績を発表した。全地域・部門で好調に推移し、売上高は前年比15％増の81億ドル（約1兆2880億円）。掲げていた年間目標を大きく上回り、売上高は初の80億ドル超えとなった。【画像をもっと見る】地域別では、アジアが前期比23％増の21億ドル（約3341億円）とけん引。特に中国の旧正月キャンペーンが好調で、増収に寄与した。北米は同9