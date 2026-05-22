サザビーリーグの子会社リトルリーグが展開するウィメンズブランド「エブール（ebure）」が、2026年秋冬シーズンに10周年を迎える。アニバーサリーイヤーのテーマに「GIFT」を掲げ、ブランドの原点であるコートの提案を強化。そのほか、コラボレーション商品も用意し、周年を訴求する。【画像をもっと見る】エブールは2016年秋冬シーズンに10型のコートでスタートし、現在もコートはブランドを象徴するアイテムとして支持を集