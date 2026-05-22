「アシックス（ASICS）」が、「ヒドゥンニューヨーク（HIDDEN NY）」とポップアップイベント「ZEN AND THE ART OF MOVEMENT」を開催する。会期は5⽉23⽇と24⽇の2日間。【画像をもっと見る】2018年にニューヨークで設立されたヒドゥンニューヨークは、インスタグラムのキュレーションアカウントとしてスタートしたグローバルコミュニティで、現在は出版レーベルやブランドとしても活動している。これまでに