23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.5ポイント安の3888.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3990.74ポイントボリンジャーバンド3σ 3930.45ポイントボリンジャーバンド2σ 3892.46ポイント22日TOPIX現物終値 3888.50ポイント23日夜間取引終値 3870.17ポイントボリンジャーバンド1σ 3855.80ポイント5日移動平均 384