23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の819ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 863.75ポイントボリンジャーバンド3σ 842.02ポイントボリンジャーバンド2σ 828.32ポイント22日東証グロース市場250指数現物終値 820.29ポイントボリンジャーバンド1σ 819.00ポイント23日夜間取引終