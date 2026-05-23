６月にも移転先が決まる見通しのファイターズの２軍本拠地。三つ巴の誘致活動は最終局面を迎えています。果たしてどのマチに決まるのか。それぞれの市長と、移転先選定のキーマンを直撃しました。 三つ巴に！ファイターズ２軍本拠地の誘致合戦 （江別市後藤好人市長）「子どもたちに夢を与えられる。ぜひとも江別にファーム施設を実現させたいと思う」（恵庭市原田裕市長）「ここまで来たら負