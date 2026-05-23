22日、ニューヨークの国連本部で開かれたNPT再検討会議の全体会合（共同）【ニューヨーク共同】ニューヨークの国連本部で約4週間にわたり開催されてきた核拡散防止条約（NPT）再検討会議は最終日の22日、成果文書を採択できず決裂した。2015年と22年に続く3回連続の採択失敗で、核軍縮と不拡散を目指すNPT体制に深刻な打撃となる。成果文書の採択は全会一致が原則。複数の外交筋によると、イラン核問題を巡る記述で合意できな