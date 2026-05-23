○便秘と下痢をくり返すのはなぜ？※画像はイメージですまずは大腸がんにスポットをあてます。大腸がんと便秘の関係は理解できても、下痢が起こる理由は少し想像しにくいのではないでしょうか。○便の通りが悪くなるために、便秘にもなり下痢にもなるがんができて大腸の内腔が狭くなると、当然、便が通過しにくくなります。そのため便秘がちになります。その一方、便通が滞り溜まっている便の量が増えてくると、なんとか便を通過さ