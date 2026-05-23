5月に突入し、少しずつ夏が近づいてきた。日中は半袖で過ごせる日も増えてきており、SNSでも半袖コーデや夏先取りコーデが続々アップされている。この記事では、女性芸能人たちがSNSに投稿した夏先取りコーデを紹介する。【写真】脚出し、美鎖骨、ノースリーブ！美女芸能人の先取り夏コーデをイッキ見■佐藤栞里モデルでタレントの佐藤栞里は、自身のInstagramにて野外フェスを満喫するショットを公開。佐藤が「今年もこの季節