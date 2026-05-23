コメディでもシリアスでも鮮烈な存在感を放ち、いつだって“この人が出ているなら観たい”と思わせてくれる俳優、高畑淳子。人生最後の選択をポジティブに描くシリーズの第3弾『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』では、シリーズの中心となる一家の母親役を続投。自身にとって等身大とも言える役どころで、観客に「人生をどう生きるか」というテーマをそっと投げかけてくれる。「30歳頃までは、俳優として箸にも棒にも掛からなくて