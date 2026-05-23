バラエティ豊富な和洋スイーツが見つかる【シャトレーゼ】。専門店ならではのこだわりを感じられるスイーツが揃い、自分へのご褒美にはもちろん、ちょっとした差し入れや手土産としても選びやすい、手頃な価格で楽しめるところも魅力です。今回は、ストックしておくのにもおすすめな冷凍スイーツやアイスをピックアップ。どれも、マニアさんも絶賛する“外せない1品”と言えそう。ぜひチェックしてみてく