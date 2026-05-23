アニメ好きで知られる、日本テレビの人気アナウンサー河出奈都美。彼女は自身のSNSでハイクオリティなコスプレを披露し、ネットで度々話題になっている。そこで今回は、彼女がアップしたかわいすぎるコスプレショットを紹介していきたい。【写真】河出アナのかわいすぎるアウラやアスカに視線はくぎ付け（15枚）■『葬送のフリーレン』アウラ人気アニメ『葬送のフリーレン』からは、“断頭台のアウラ”の異名を持つ魔族・アウ