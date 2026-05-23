「帰りが遅くなっても、下級生のために電車を降りてトイレに付き添う」。そんな小6の娘の行動に、「それは親の役目では？」と戸惑いを感じてしまったそうです。どうしてそこまでしてあげるのだろう？ しかし娘の中には、ただの“お人よし”では片づけられない、ある思いがありました。今回は、そんな友人から聞いたエピソードをご紹介します。 帰りが遅くなる娘