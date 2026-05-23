２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが自身のＳＮＳを更新し、今季限りで現役を引退した妹の美帆さんの誕生日を祝福した。菜那さんは２２日に自身のインスタグラムを更新。「５月２２日美帆誕生日おめでとう！！ずっと撮りたかったツーショット私達の大切なスケートとメダルと一緒に。」とつづり、白のトップスにデニムのペアルックで、大量のメダルを首にかけ、スケート靴を手にした姉妹ショットを披露