シンガー・ソングライターのうじたまいが21日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手はドラム奏者の丸山タカヨシ氏。 【写真】10年前に2人が共演したライブの貴重な写真今は夫婦に！ うじたは「結婚しました」と書き出し、「付き合って10年目、本当ーーーーに色々なことがあったけれど、お互いに悔しいや悲しいもいっぱいあったけれど、2人ともきっかけである音楽をまだ続け