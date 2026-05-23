精巧に作り上げたコスプレメイク。それを落とす過程で起きた予想外の出来事がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】コスプレのこだわりは「口元の対称差」です 今回Xで話題となっているのは、人気VTuberグループ「にじさんじ」のメンバー、ジョー・力一（じょー・りきいち）さんのコスプレをした大和さん（@Ymtnorochi）さん。イベント終了後にメイクを落とすために使用した1枚のシートに、キ