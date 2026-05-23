川崎フロンターレDF佐々木旭が見据える未来本職は左サイドバックだが、その守備センスとビルドアップ能力を買われてCBとしてプレーしている川崎フロンターレのDF佐々木旭。CBとしてスタメンフル出場した、J1百年構想リーグ・第17節の町田ゼルビア戦。1-1からのPK戦勝利を手にした後のミックスゾーンで、熱い心の内を聞くことができた。それに触れる前に、彼の特徴とこれまでの経緯に触れておきたい。佐々木は右利きだが、左足