将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月22日、東京・将棋会館で行われ、木村一基九段（52）が千田翔太八段（32）に131手で勝利した。この結果、木村九段がベスト8に進出した。【映像】木村八段がベスト8進出を決めた瞬間注目の一戦は、振り駒で木村九段の先手番に。矢倉の脇システムの将棋となった。ABEMAでテキスト解説を務めた狩山幹生五段（24）は、「中盤が非常に難しく矢倉戦らしい重厚な将棋だったと思いま