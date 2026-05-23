＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】館内をざわつかせたヤジ「実際の様子」前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が前頭四枚目・豪ノ山（武隈）をはたき込んで9勝目を挙げた一番は、一度目の立ち合いで伯乃富士がつっかけて不成立となり、館内騒然となった。一方、気合十分となって両手をついた緊張の瞬間でのまさかの振る舞いに「伯乃富士かわいそう」「さすがにヒドイ」などファンから同情、さらに「ヤ