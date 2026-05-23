MBS『かまいたちの知らんけど』（深0：28〜1：28※関西ローカル）の23日放送回に、たくろう（赤木裕、きむらバンド）とドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）が出演する。【番組カット】M-1王者たくろう・きむらバンドが足つぼマッサージで絶叫！今回は「M-1大活躍バスツアー！ いろいろ裏話聞いたらおもろい、知らんけど」と題し、たくろう、ドンデコルテをゲストに迎え、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。かまいた