ジェイアール東海ツアーズは、「2WEEK SALE」を5月15日午後1時から29日午後0時59分まで実施している。当日でも時間変更が可能な往復新幹線と宿泊がセットになった旅行商品「EX旅パック」のうち、「2WEEK SALE」と記載があるプランが対象。旅行期間は6月14日から9月30日まで帰着分まで、施設により一部除外日が設定されている。旅行商品の一例は、名古屋駅発着東京2日間（相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明泊、2名素泊まり）が20,68