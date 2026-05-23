日本橋エリアで散策して楽しいのは人形町界隈だろう。歴史的建造物、文化的な遺産、さらに老舗から新店まで、和から洋までと幅広くおいしいものまで揃っているのだから。そんな人形町を編集部の若手が休日にぶらり。発見や感動が待つ散策になったのでしょうか？歴史よりも私の頭を満たしたのは……若くて体力も余りあるというのに、休日は日がな一日家でダラダラしている私。春ぐらい、陽気に誘われて文化的な散歩でもしてみようじ