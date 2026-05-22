商品入れ替えによって、iDeCo（個人型確定拠出年金）のラインナップは「低コスト」の追求から、多様なニーズに応えるものへと変貌している。新たに加わったFANG+や半導体、金（ゴールド）といった「尖った商品」は、老後の資産形成にどう組み込むべきなのか 。前回に引き続き、ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子さんに、今後のiDeCoポートフォリオをどう構築すべきかを聞いた。（木村香代、ダイヤモンド・ザイ編集部）