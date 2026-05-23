レアル・マドリードは22日、オーストリア代表DFダヴィド・アラバが2025−26シーズン限りで退団することを発表した。1カ月後に34歳の誕生日を迎えるアラバは、2010年にバイエルンでプロデビュー。同クラブで公式戦通算431試合に出場し、10度のブンデスリーガ制覇や2度のチャンピオンズリーグ（CL）優勝を果たした。2021年夏の契約満了に伴い、レアル・マドリードへフリー移籍。最終ラインの主力として、1年目のCL制覇に大きく