ずっと買うべきか悩んでいたものを思い切って購入したあとに、「こんなに便利なら、もっと早く買えばよかった！」と感じた経験はありませんか。一方で、「あのときは絶対に欲しいと思ったのに、実際に買ってみたらほとんど使っていない」という経験にも多くの人は心当たりがあるのではないでしょうか。こうした結果の違いが生まれるのは、単なる運や相性ではありません。購入を決める際のちょっとした“考え方のポイント”次第で、