すでに、日本全国には900万戸を超える空き家が存在する。修繕できないマンションも急増し、暮らしを支えるインフラは崩壊していく――不動産を「持っているだけで損をする」時代に、家族でしっかり考えよう。3億の家が1000万円台でも売れない「団塊の世代は、都心から電車で1時間半ほどのベッドタウンに家を買っていました。その家を相続した子供が今、とても困っています。現在は山手線の内側では不動産価格が高騰していますが、