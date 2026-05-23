NPB（日本野球機構）がついに「人的補償」撤廃に動き出した。FA（フリーエージェント）権を行使して他チーム移籍した選手の補償として、「プロテクト」から外された選手を指名できる制度だが、これまで様々な騒動を引き起こすことも多かった。【写真】人的補償を拒否か、ファンからも「悲しみ」の声が届けられたレジェンド投手報道を受けてネット上では制度撤廃を歓迎する声とともに、《金満球団がますます得するだけ》とする