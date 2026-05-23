秀長が光秀尼に一目ぼれし、連れ帰ったとされる郡山城（奈良県）の追手門（写真：beauty_box／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第19回「過去からの刺客」では、羽柴秀吉が上杉攻めに加わるが、作戦を巡り総大