2000年代以降、東京各地で続く再開発ラッシュ。ガラスのカーテンウォールに覆われた高層ビルが林立し、どこも同じような街並みが広がる一辺倒の開発に、建築家や識者からは批判の声が高まっている。そんな潮流に真っ向から抗うのが、東京・立川の「立飛グループ」だ。旧軍用地を擁する同社が所有する土地は約98万平方メートル、実に立川市全体の25分の1に相当する。この広大な土地で同社が挑む街づくりの特徴は、「縦」空間への拡