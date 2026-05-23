米中首脳会談に先立ち、北京の人民大会堂で歓迎式典に臨むトランプ米大統領（右）と中国の習近平国家主席（2026年5月14日、写真：共同通信社）5月14〜15日の2日間にわたり、中国・北京で米中首脳会談が行われた。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は、互いに表面上は和やかな雰囲気を演出していたが、時折見せる2人の険しい表情には、両超大国の国益と覇権をかけたせめぎ合いが垣間見えた。話題の核心は、中国が