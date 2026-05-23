アメリカの情報機関を統括するギャバード国家情報長官は22日、辞任を表明しました。ギャバード国家情報長官は22日、SNSで6月30日付で辞任すると表明しました。がんと診断された夫の闘病を支えるためだとしています。トランプ大統領はSNSで、ルーカス副長官が長官代行を務めると説明しました。ギャバード長官はイラン問題への対応をめぐり、トランプ大統領との意見の違いが指摘されていました。ロイター通信は、ホワイトハウスがギ