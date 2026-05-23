俳優の足立梨花（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。部屋で笑顔を見せる写真を投稿し、オフ感あふれる光景が反響を呼んでいる。【写真】「オタク具合知れる！笑笑」オフ感あふれる“自然体ショット”を披露した足立梨花足立は「インスタにあげる写真なーいって言ったら撮ってくれた これで…いいのか？笑」とのコメントとともに、1枚の写真をアップ。撮ってくれたという相手は投稿では明かされていないが、ラフな部屋着