混乱を極める幕末の世で高杉晋作らと対等に交わった女性―夫に先立たれた後に「自分」を生きた歌人・野村望東尼を描く時代長編木内昇（きうち・のぼり）／'67年、東京都生まれ。'04年、『新選組 幕末の青嵐』で小説家デビュー。『漂砂のうたう』（直木賞）、『櫛挽道守』（中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、親鸞賞）、『雪夢往来』（大佛次郎賞、中山義秀文学賞）など著書多数恋愛以外の男女の関係を書きたい―野村望東尼（モト）は