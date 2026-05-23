５月24日（日）、東京競馬場で３歳牝馬によるＧ?オークス（芝2400ｍ）が行なわれる。このレースは「３歳牝馬３冠」の２冠目。今年は、昨年のＧ?阪神ジュベナイルフィリーズ（阪神・芝1600ｍ）を制し、４月のＧ?桜花賞（阪神・芝1600ｍ）で１冠目を手にしたスターアニスが中心になりそう。そのほか、別路線組からＧ?フローラＳ（東京・芝2000ｍ）を勝ったラフターラインズ、忘れな草賞（阪神・芝2000ｍ）を勝ったジュウリョクピ