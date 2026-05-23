能力（＆実績）か、距離適性か――。ほとんどの出走馬にとって未知の距離となる芝2400ｍを走るＧ?オークス（東京）では、例年この"テーマ"が最大のポイントになる。そして今年のレース（５月24日）では、その点において、これまで以上の注目が集まりそうだ。というのも、Ｇ?阪神ジュベナイルフィリーズ（12月14日／阪神・芝1600ｍ）に続いて、クラシック初戦のＧ?桜花賞（４月12日／阪神・芝1600ｍ）も強い競馬で制覇。オー