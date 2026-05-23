企業は誰のために存在するのか。経営コンサルタントの森生明さんは「巨額の資金を投じて防衛策に奔走するフジ・メディア・ホールディングスの姿勢は、時代遅れの残念な経営体質を示している」という――。（第3回）※本稿は、森生明『会社の値段［新版］』（ちくま新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fatido※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fatido■「フジテレビを助けたのは間違いだった」ライブドア