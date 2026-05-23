野生動物や小鳥たちが一斉に子育てを始める北海道にも春が来ました。私が住む北海道留萌地方は、例年、ニュースになるほどの豪雪地帯ですが、今年は雪が少なく、雪解けも2週間ほど早く進みました。雪解けが早いということは花が咲くのも早く、桜はゴールデンウィーク前に咲き始め、ゴールデンウィークの終わりには散ってしまいました。数年前まで、道北では5月10日前後に咲いていたんですが、地球の温暖化を感じてしまいます。春に