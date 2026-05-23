「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「封筒ののり付けする部分」の正式名称、知っていますか？手紙や書類を封筒に入れたあと、最後に折り返してぴたっと閉じるあの部分。何気なく使っている場所ですが、名前を聞かれると意外と出てこないかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「フラップ」でした！フラップは、封筒の口を閉じるために折り返す部分のことです。英語で「パタパタと開閉するもの