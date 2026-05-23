実体以上に大きく持ち上げられているのでは「はっぴいえんど史観」という言葉が、ちょっと前に、SNSを賑わしていた。「日本ロック史が語られるときに、はっぴいえんどが実体以上に大きく持ち上げられているのではないか」という問題意識から来た言葉のようだ。伝説のバンド--はっぴいえんど。「日本語ロックの先駆者」と言われ、1970年にデビューし、解散コンサートは1973年。代表作は、何といってもアルバム『風街ろまん』（71年