分断と暴力に満ちた世界をどう生きるか。なぜ私たちは、それでも政治をしなければいけないのか。政党とは、政治家とは、いったい何なのか。絶望する前に、第一人者の白熱講義を！素朴な問いから〈希望〉を導き出す新刊『政治とは何か』がいよいよ発売です！（本記事は、宇野重規『政治とは何か』の一部を抜粋・編集しています）「民主主義」と「政治」以前に『民主主義とは何か』という本を書いたことがあります。今度の本は『政治