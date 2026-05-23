IZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、大胆なステージ衣装で視線を奪った。クォン・ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】いくらなんでも短すぎる…ウンビ、激ミニスカ姿公開された写真は、5月17日に埼玉・ベルーナドームで開催された授賞式『ASEA 2026』の舞台裏で撮影されたもの。ウンビは、グレーのホルターネックトップスに黒のミニスカートを合わせたステージ衣装を着こなし、抜群のプロ